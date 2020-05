Le Clézio reist in seinem Alterswerk nach Mauritius

In seinem Alterswerk „ Alma“ verkünden die Blätter eines Baumes nicht nur „eine Wahrheit“ – der Duft der Blätter parfümiert auch das Wasser für ein Baby. Die Blätter machen das und die Baumsäfte.

Der Franzose wurde vor wenigen Tagen 80 Jahre alt. Er ist weit gereist, seine Heimat ist wahrscheinlich die Sprache.

Jetzt zu „ Alma“: Das ist Le Clézios Liebeserklärung an die Landschaften von Mauritius – einst niederländische, portugiesische, französische, britische Kolonie im Indischen Ozean.

Die Familie seines Vaters stammt von der Insel. Bis zur Spanischen Grippe 1918 gehörte man zu den mächtigen Plantagenbesitzern. Tabak und Zuckerrohr.

Die Plantage hieß: Alma.

„ Alma“ ist, wie meist im Werk dieses Schriftsteller-Dichters, ein Schritt zu den eigenen Wurzeln.

Deshalb schickt er sich selbst in Gestalt eines Mittvierzigers namens Jéremy Felsen nach Mauritius. Der letzte Spross der Familie ist das. Er will seiner Mutter in Frankreich irgendetwas mitbringen, das an alte Zeiten erinnert.

Jéremy hat einen Stein mit, sein Vater behauptete, es sei ein Stein aus dem Magen eines Dodos. Diese Vögel, die nur auf Mauritius vorkamen, fraßen tatsächlich manchmal Steine.

Der Dodo, groß wie ein Schwan, konnte nicht fliegen, er brütete auf dem Boden. Schweine und Ratten, von den Fremden an Land gebracht, fraßen seine Eier. Ums Jahr 1690 starb der Dodo aus.

Spuren hat Jéremy Felsen keine gefunden.

Aber vom Kolonialismus. Von den Sklaven. Reste der Lager entdeckte er. Ruinen eines Gefängnisses, in dem jene schwarzen Plantagenarbeiter inhaftiert waren, die es gewagt hatten, auf den Feldern beim Arbeiten laut miteinander zu reden; oder sie sind eingenickt.