T.C. Boyle: Das Elend soll bitte auf Abstand bleiben

„I walk between the Raindrops“ heißt die neue Erzählsammlung von T. C. Boyle und gibt auch gleich dieser ersten Geschichte ihren Namen. Die 12 weiteren Erzählungen handeln von selbstfahrenden Autos, von #MeToo oder vom gestörten Verhältnis zwischen Mensch und Natur, von Boyle oft mit rabenschwarzem Humor beschrieben.

In „Dies sind die Umstände“ gehen wohlstandsverwöhnte Leute für viel Geld zum „Naturbaden“ in den Wald, um dem Alltag zwischen Smartphone und Büro zu entkommen. Bis die Natur im eigenen Garten in Form einer Klapperschlange zuschlägt und das ist dann doch zu viel Wildnis-Erfahrung.