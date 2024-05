Colm Tóibín: Und doch war es tröstlich, seine Hand zu berühren

Eilis wird das im Übrigen auch nicht tun. Die einzige Nicht-Italienerin im Fiorello-Clan, der diesen Teil von Long Island dominiert, fährt sie jetzt einmal heim nach Irland, die halbwüchsigen Kinder nimmt sie mit. Vielleicht ist es Zufall, dass Eilis dort ihre Jugendliebe Jim wiedertrifft. Jim, bald fünfzig, führt ein Pub, lässt sich durchs Leben treiben. In Eilis erkennt er eine Möglichkeit des Aufbruchs. Die Wahrheit sagen sie einander hier alle nicht. Erneut porträtiert Colm Tóibín, einer der wichtigsten irischen Gegenwartsautoren, ein Auswanderer-Leben. Leise und ohne großes Drama seziert er in „Long Island“ Lebenslügen, erkennt Ausflüchte und Widersprüche. Irgendwann erinnert sich Eilis, wie sie in all den Jahren, in denen sie mit Tony verheiratet war, morgens nach seiner Hand getastet und Trost darin gefunden hat. Entscheidend ist das aber wohl nicht.