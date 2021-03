Kriminalrätsel zwischen heißem Wasser und meterhohem Schnee

Was soll man machen, wenn in einem Thriller gleich am Anfang zwei Mädchen entführt werden?

Ihn weglegen.

Ausnahme: Wenn der Thriller auf der sibirischen Halbinsel Kamtschatka spielt, wo es – man wird wahrscheinlich trotzdem nicht hinkommen – im Dorf Paratunka eine Hotelanlage gibt, vier Stern, lauter Holzhäuser, rund 250 Euro die Übernachtung für Zwei mit Thermalpool nah bei den Geysiren, mitten in Schnee und Eis.

Auf Kamtschatka passt das zusammen.

Man muss das Buch auch deshalb nicht weglegen, weil die Amerikanerin Julia Phillips zehn Jahre an „Das Verschwinden der Erde“ geschrieben hat. Sie recherchierte in der Hauptstadt Petropawlowsk-Kamtschatski, und was sich als Thriller vorstellt, ist ein Gesellschaftsroman mit Landschaftsbildern.