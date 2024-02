Julia Jost: No a Schnapsele?

Erzählt wird die Dorf-Geschichte von einer Elfjährigen, die ihre Umgebung beobachtet, was zunächst wie ein Schelmenroman anmutet. Klingt naiv, deckt Abgründe auf. Kinder spielen mit einem Messer aus der großväterlichen Waffenkammer, auf dem „Meine Ehre heißt Treue“ steht und die Oma ist immer noch stolz, dass 1938 hier so gut wie alle für den Anschluss waren.

Anders als vieles, das über das finstere Landleben in Österreich veröffentlicht wurde, ist dieses Buch – zunächst – sehr lustig. Es wird viel gekärntnert, stets in Kursivschrift, was vielleicht ein bisserl penetrant ist. Verblödelt wird diese Geschichte vom Aufwachsen eines jungen Menschen, dem man einredet, er sei ein Mädchen, aber keineswegs. Denn so, wie Kinderspiele tödlich ausgehen können – das Nazi-Messer landet im Bauch des kleinen Franzi – ist auch das Dorfleben am Fuße der Karawanken nicht so idyllisch, wie man es den Touristen einredet. Eher im Gegenteil. Lebenslügen und Gaunereien will man im Schnaps ertränken, wie der Bürgermeister, der im Suff seine Gelegenheitsaffäre, die Buschenschank-Marlene anruft, um allerhand zu beichten: „I hob mi vielleicht a bissl vaton. In olm eigentlich.“