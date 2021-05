Es ist der Vitaminschub, den er braucht, um nicht am „spirituellen Skorbut“ zu erkranken. Lügen und betrügen ist Ablenkung, sonst wäre das Leben die Hölle (sagt er).

Hertz weiß es selbst: Er ist ein Scharlatan – er täuscht vor, an einem Buch zu arbeiten, ständig macht er sich Notizen über seine „Humanforschung“, er wird deshalb für ein Genie gehalten, das verleiht ihm Macht ... während sich seine Ehefrau (übrigens die vierte) am Fließband in einer Fabrik für Haarnetze abstrudelt: Um Hertz nach Amerika zu folgen, ließ sie sich in Polen scheiden - und ihre Kinder zurück.

Jetzt plagen sie Gewissensbisse – sie weiß nicht, ob sie nach dem Einmarsch der Deutschen überhaupt noch leben.

Hertz Minsker will nicht, dass sie in die Fabrik geht. Er sagt (ganz im Ernst): „Wenn es zum Schlimmsten kommt, kann ich auch etwas arbeiten.“ – „WAS?“ – "Immobilien.“

Der spätere Literatur-Nobelpreisträger Isaac B. Singer, als 34-Jähriger 1937 von Warschau nach New York gekommen, schrieb viel; und oft Fortsetzungsromane für die – mittlerweile eingestellte – jiddische New Yorker Tageszeitung Forverts.

1977 etwa „Jarmy und Keila“, als er das Schtetl ein letztes Mal aufleben ließ.

„Der Scharlatan“ wurde 1967/1968 abgedruckt. Der Stil ist etwas steifer als bei Singer üblich.

Jetzt, 63 Jahre später, gibt es diesen Roman erstmals als Buch („Jarmy und Keila“ kamen schon 2019 an die Reihe.)