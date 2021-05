Irvin und Marilyn Yalom: Ein Denkmal für ihre Liebe

Marilyn bestand darauf, mit ihm gemeinsam ein Buch zu schreiben. Eine Art Tagebuch über ihr Sterben und sein Weiterleben.

Er überlegt in einem Kapitel, was nach ihrem Tod sein wird. Sie liest es und schreibt nun ihr Kapitel („Ich bin bewegt und verunsichert“). Immer öfter geht es um die körperlichen Schmerzen, von denen sie sich mithilfe eines Arztes und einer Tablettenmischung schließlich erlösen ließ.

In Kalifornien, sie lebten nahe San Francisco in Palo Alto, ist das in aussichtslosen Fällen erlaubt.

Marilyn Yalom fand, mit 87 ist es keine Tragödie zu sterben. Sondern – Nietzsche! – die rechte Zeit.

Beide haben zuletzt gedacht: Die Kinder und Enkelkinder sind längst im Leben angekommen – in zig Büchern haben beide vermutlich alles gesagt, was sie zu sagen hatten – demnach sei man ... reif

Ein Glas Kognak während des Lesens von „Unzertrennlich“ ist nicht die schlechteste Idee.