Henning Mankell, bereit für den ersten Wallander

Zwei Jahre nach dem Krieg: Es kommt ein junger Mann aus Stockholm in den Norden Schwedens. Er heißt Bertil Kras und will sich umsehen, sagt er. Er hat niemanden mehr in der großen Stadt. Im Sägewerk nimmt er einen Job an. Es ist ein Familienunternehmen.

„Familienunternehmen sind nichts Gutes.“ – „Warum?“, fragt der Personalchef. „Es ist falsch, dass eine einzige Familie über so viel Geld und so viele Leute bestimmen kann.“

„So einer bist du also.“

„Ja.“

„Der Verrückte“ aus dem Jahr 1977 war der erste Roman von Henning Mankell, dem er Spannung mitgab. Für die Hauptfigur – fleißiger Arbeiter, der abends zwei Flaschen Bier trinkt und ab und zu tanzen möchte – wird der Neubeginn zur Reise in die Hölle aus Gerüchten und Verleumdungen. Das Sägewerk wird brennen, Bertil Kras gerät in Verdacht.