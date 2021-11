Heirate nie einen Seppl, der Hasen den Schwanz anzündet

Es beginnt in Neulengbach in Niederösterreich mit Philippine und zieht in die Ferne nach China zu Fei Lipu. Philippine ist Fei Lipu bzw. wird es. Sie war noch ein Kind, als sie den Geisberger Seppl heiraten sollte, der den Hasen so gern ihren Stummelschwanz anzündete. Da flüchtete Philippine in die Welt: verkleidet als Mann, sonst hätte sie nicht Medizin studieren dürfen.