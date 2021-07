Heinz Strunk: Der Affe mag den Geruch von Püree nicht mehr

Ob er noch niemals in New York war, ist unbekannt; und er denkt auch nicht, wie Udo Jürgens’ trauriger Mann, während des Zigarettenholens darüber nach, ob er aus seiner Beziehung fliehen soll (aber nein, „Dalli Dalli“ fängt gleich an).

Der Mann in Heinz Strunks Roman liegt nämlich im Bett und kann nicht schlafen, während seine Freundin neben ihm leise schnarcht. Julia zieht ihn nicht mehr sexuell an. Und sie redet so seltsam. Und sie hat so einen seltsamen Gang. Plötzlich. Sie riecht nach Erdäpfelpüree.