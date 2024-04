Elsa Morantes "La Storia": Pasolini war ziemlich sauer

Doch als Bomben auf Rom fallen und jeder um sein Leben rennt, schert sich niemand mehr um Moral. Idas älterer Sohn Nino luchst ihr die letzte Lira ab, bevor er verschwindet und sie in einer Obdachlosenunterkunft Zuflucht findet. Bis zuletzt wird sie darum kämpfen, ihre Kinder durchzubringen.

Elsa Morante (1912–1985) ist neben Natalia Ginzburg die bedeutendste Schriftstellerin der italienischen Nachkriegsliteratur. Autorinnen wie Elena Ferrante und Francesca Melandri zehren von ihrem Erbe. Von der Art und Weise, wie sie die große Geschichte anhand individueller Schicksale in einfacher Sprache erzählt und so zu einer ganz persönlichen Angelegenheit macht. Wenngleich sie sich manchmal in Details verliert, etwa, wenn sie Kindersprache imitiert, die auch in der Neuübersetzung von Klaudia Ruschkowski und Maja Pflug gewöhnungsbedürftig ist. Trotzdem: Man lebt und weint mit ihrer gebeutelten Protagonistin Ida mit.