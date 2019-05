Warum aus Medea keine Mutter Beimer wurde

Mütter sind an allem schuld. An Ehetragödien, Essstörungen, Karies und an jeder Art von Komplexen. Warum? Mütter sind meistens da. Wenn nicht, ist das Drama umso größer. Wir sehen ja, was dabei herauskommt, wenn Mütter alle Verantwortung hinter sich lassen, um selbst Spaß zu haben: Blockbuster wie Bad Moms zeigen es vor.

Nicht erst seit Sigmund Freund (dessen Mutter ihn „Sigi, mein Gold“ nannte) kennen wir das Dramapotenzial der Mutter. Der Vater der Psychoanalyse, soll über den Anblick seiner nackten Mutter derart erschüttert gewesen sein, dass er den Ödipuskomplex erfand.

Die oft erzählte Geschichte von Ödipus’ Mutter Iokaste, die in zweiter Ehe versehentlich ihren Sohn heiratete, ist eines der ersten großen Mutter-Dramen der Literaturgeschichte. Ähnlich einzustufen wäre die Story von Medea: Gut gemeint, dennoch daneben. Die Mutter, die ihre Kinder umbringt, ist die Bad Mum schlechthin. Lobenswerterweise warben sowohl Dramatiker Franz Grillparzer als auch Schriftstellerin Christa Wolf um Verständnis für Medea. Allein, der Ruf war nicht zu retten, als Muttertier wie Mutter Beimer gilt sie nicht. Helga Beimer war 35 Jahre bis zum Ende der Lindenstraße der Inbegriff der aufopfernden Gattin und Mutter. Doch wie das meist so ist mit dem Aufopfern: Es nützt wenig. Ihr „Hansemann“ verließ seine „Taube“ für eine andere und das mit den Kindern war auch eher naja.

Fürsorgliche Tyrannin

Der Typ übersorgsame Mutter ist eine häufige Spezies in der Kunst. Die verhätschelnde und zugleich terrorisierende Mutter hat uns große Romane wie jene von Philip Roth beschert, in denen die Helden seitenweise um die Emanzipation von der dominanten Mutter kämpfen. Davon kann auch Obermafioso Tony Soprano ein Lied singen: Seine tyrannische Mutter Livia, ein wirkliches Herzerl, ist mitverantwortlich für seine häufigen Besuche beim Psychiater.

Wie schlimm das mit der kontrollsüchtigen Mutter ausgehen kann, verdeutlicht Stephen Kings Horror-Schocker Carrie. Die von religiösem Fanatismus getriebene Mutter bringt ihre Tochter zum Äußersten. In der Verfilmung von Brian De Palma kam literweise Schweineblut zum Einsatz.

Sohn als Partnerersatz

Abnabelungsschwierigkeiten können auch weniger blutrünstig ausgehen. Schriftsteller Erich Kästner hatte ein besonders enges Verhältnis zu seiner Mutter Ida Kästner, die sich sehr für den Sohn engagierte, ihn aber auch vereinnahmte. Doch immerhin hatte Kästner auch Beziehungen zu anderen Frauen. Journalistin Luiselotte Enderle verbrachte auch von Berufs wegen Jahrzehnte an seiner Seite. Ihr widmete er eine der bezauberndsten Figuren seiner Bücher: Luiselotte Palffy, die Mutter des Doppelten Lottchens, eine der ersten Working Mums der Literatur. Und auch der Sohn als Partner-Ersatz (wie Erich für Ida) kommt mehrfach vor, etwa Anton Gast in Kästners Pünktchen und Anton.

Das ist auch Thema des grandiosen Filmdramas Mommy des jungen frankokanadischen Regisseurs Xavier Dolan, wo Anne Dorval eine überforderte Alleinerzieherin spielt.

Das genaue Gegenteil, nämlich eine klassische Vertreterin der Mutter als Familienmanagerin, war Katia Mann, die Frau des Schriftstellers Thomas Mann und Mutter der gemeinsamen sechs Kinder. In Briefen nannte sie ihren Gatten „Rehlein“, unterschrieb mit „deine Häsin“ und geizte ebenso wenig wie er mit harschem Urteil über den Nachwuchs. Die erklärten Lieblinge waren die Ältesten Erika und Klaus, Tochter Monika fand die Mutter „dumpf“.