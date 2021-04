Der Roman "Adas Raum": Überkandidelt mit Besen und Türklopfer

4 x Ada.

Ada = DIE Frau generell. Aber es gibt auch eine spezielle Ada, die im Lauf von sechs Jahrhunderten wiedergeboren – eine Perlenkette, die vom Jahr 1459 in die Gegenwart von Ada zu Ada gereicht wird, will uns das sagen. Otoo – geboren in London, wohnhaft in Berlin – zeigt, in welch engen Räumen sich Frauen unter unangenehmer Anwesenheit von Männern bewegen mussten /müssen:

Ada, die afrikanische Mutter, die von Kolonialherren entführt wird.

Die historische Ada Lovelace, belächelt, obwohl sie schon um 1840 ein Computerprogramm entwickelte.

Ada, zur Prostitution im KZ gezwungen, mit dem wenigsten Platz. Als sie flüchtet, wird sie ermordet.

Und Ada in Berlin: Eine Schwarze, hochschwanger, sucht – Raum: eine Wohnung.

Am Anfang sind die Geschichten getrennt, sie laufen zusammen. Es läuft etwas Herausforderndes zusammen, sprachlich Schönes – und Überkandideltes. Man sehnt sich nach Einfachheit.

Sharon Dodua Otoo:

„Adas Raum“

S.Fischer

Verlag.

320 Seiten.

22,90 Euro.

KURIER-Wertung: *** und ein halber Stern