Deborah Levy: Der klügste Satz, der je über Prinzessin Diana veröffentlicht wurde

Er, das ist Joe Jacobs, ein aus Polen gebürtiger Londoner Schriftsteller, der unter Depressionen leidet und Gedichte darüber schreibt, die ihn berühmt gemacht haben.

Kitty hat möglicherweise einen Sprung in der Schüssel, weswegen sie überzeugt ist, eine Seelenverwandte von Joe zu sein. Warum sich auch Joes Frau an der absehbaren Katastrophe beteiligt, indem sie Kitty ein Zimmer in der Ferienvilla der Familie anbietet, ist nicht ganz klar. Möglicherweise will sie Joe ja selbst loswerden.

Für ihr raffiniertes Kammerspiel „Heim schwimmen“, das auf Deutsch erstmals 2013 erschien und nun neu aufgelegt wurde, heimste die 1959 in Johannesburg geborene Britin Deborah Levy viel Lob ein, das sich nicht zuletzt in einer Nominierung für den Booker Prize ausdrückte. Zu Recht, denn Nizza und die Cote d’Azur sind zwar nicht gerade seltene Krimi-Schauplätze, aber die Familienabgründe, die sich hier rund um eine etwas ungepflegte Ferienvilla auftun, sind finster wie das Wasser im verdreckten Swimmingpool und eine wirklich spannende, böse Urlaubslektüre.