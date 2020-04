David Vann über den Vater, der im falschen Leben war

Jahrelang hat David Vann (Foto oben) über seinen Vater gesagt, er sei an Krebs gestorben.

Aber Jim Vann, er war noch nicht 40, hat Selbstmord begangen. Er war im falschen Leben.

„ Momentum“ ist der Roman dazu. Wobei dieses Titelwort so unnötig oft verwendet wird, dass man sich die Übersetzung des Originals gewünscht hätte: Heilbutt auf dem Mond, halibut on the moon.