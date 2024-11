Bei Daniela Emminger kommt das Wort „Dorfgemeinschaft“ von „gemein“

In New York gelingt ihm ein Neuanfang. Er trifft seine große Liebe, den 15 Jahre jüngeren Jim aus Chelsea, und er erkennt, dass er eigentlich Künstler ist.

Joes Selbstfindung geht Hand in Hand mit der Erkundung New Yorks und seiner Kunstszene. Das hat einen rührend schwärmerischen, stellenweise allerdings etwas pädagogischen, fast reiseführerartigen Touch mit ein bisserl gar vielen Anglizismen. Man merkt der Autorin die unverhohlene Begeisterung für die Stadt an, was wirklich ansteckend ist. Hier gelingt, was Büchern oft nachgesagt wird: Reisen im Kopf.

Daniela Emminger, 1975 in Oberösterreich geboren, hat immer wieder längere Studienaufenthalte in New York verbracht, sie kennt und liebt die Stadt. Ihren Ex-Schweinerbauern an der Hand, wird sie hier zur kenntnisreichen Stadtführerin. Greenwich Village, East Village, Downtown oder der Norden Manhattans: ein Grätzel neben dem anderen, mal wuselnd, mal gechillt.

Man lernt: Nicht nur die Welt, auch New York ist ein Dorf. Nur nicht so gemein.