Kehlmanns Debüt "Beerholms Vorstellung": Ein Bestsellerautor bringt seine Kunst in Stellung

Kollision

Kehlmann bringt in der 1996 verfassten außergewöhnlichen Lebensgeschichte des Zauberkünstlers Arthur Beerholm seine Kunst in Stellung. Schon hier lässt der studierte Philosoph Wissen und Welt, das Spröde und das Lebendige auf fruchtbringende Weise kollidieren: Beerholm ist nämlich ursprünglich fasziniert von der härtesten Wissenswährung, die der Mensch hat, von den Zahlen. Sein Talent aber ist, das Wissen über die Welt in Luft aufzulösen: Scheinbar mühelos gehen ihm die wildesten Zaubertricks von der Hand, hebeln die Gesetze der Wahrnehmung aus, so sehr, dass echte Magie in Griffweite scheint.