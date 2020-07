Dan Brown passt auf, dass mit Haydn alles klappt

Tatsächlich ist sie verschwunden. Walter Reicher, der 30 Jahre die Haydn Festspiele im Burgenland geleitet hat, sprach darüber mit seiner Tochter, und sie hat einen Thriller daraus gemacht, der in Mexiko spielt, in Andalusien, London ... Ein wildes Spiel mit einem ermordeten Nobelpreisträger und einem Geheimbund, der an das Phi glaubt – an die Kraft der Musik, mit der Seelen befreit werden können.

Dan Brown scheint auf die Autorin achtzugeben, damit sie über die lange Strecke – 400 Seiten – kommt; und wenn es für seine Bücher dreieinhalb Sterne als Wertung gab, no, dann kriegt’s Anria Reicher (Foto oben) für ihre Anstrengungen auch.

Anria Reicher:

„Das Haydn-

Pentagramm“

Aufbau Verlag.

416 Seiten.

10,90 Euro

KURIER-Wertung: *** und ein halber Stern