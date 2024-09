Clemens Berger: Im Shitstorm der Milchpulverkrise

In der Wiener Semmelweisklinik gab’s früher eine „Frauenmilchsammelstelle“, die Milch von Frauen, die zu viel davon hatten, sammelte und an jene verteilte, die zu wenig hatten. Heute wird die Milch in Humanmilchbanken, die meist an Spitäler gekoppelt sind, weitergegeben. Anders in den USA: Da gibt es private Kliniken, die ein gutes Geschäft damit machen. Eine solche steht im Zentrum von Clemens Bergers Roman „Haus des flüssigen Goldes“.