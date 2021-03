Christoph Ransmayr: Europa geht den Bach runter

Beim Wasserfall an der Traun (in Roitham) wuchs er auf.

Dort herrschte einst ein Fallmeister: Schiffe, die kostbares Salz transportierten, wurden über einen 400 m langen hölzernen Kanal entlang der Uferböschung hinunter geleitet.

Der Fallmeister musste, näherte sich ein Schiff, rechtzeitig das Falltor öffnen und genau so viel Wasser einlassen, dass die Geschwindigkeit gedrosselt wurde.

Christoph Ransmayrs „Der Fallmeister“ spielt nach der Klimakatastrophe: Dann, wenn das Trinkwasser selten ist und Meerwasser Land verschlingt. Wenn Europa in Zwergstaaten zerfallen ist, alle so national, dass kein Fremder Zutritt hat..

Längst ist Inzest per Gesetz erlaubt, denn aussterben will man nicht, und die eigene Großartigkeit soll potenziert werden. Missbildungen nimmt man in Kauf.

Zu dieser Zeit gibt es zwar noch immer am „Weißen Fluss“ (in Irland?) einen Fallmeister.

Aber er ist nur noch Aufseher inmitten musealer Schleusenteile im sogenannten „Erinnerungscampus“.

Touristen aus Dürregegenden kommen, um sich über Sprühregen zu freuen.

Am Festtag für den heiligen Nepomuk, Schutzpatron der Schleusenwärter, setzen sich honorige Leute aus der Gegend in ein Boot. Der Fallmeister soll sie sicher in die Tiefe führen – er aber sorgte für einen Wasserschwall, für Entsetzensschreie, für fünf Ertrunkene.