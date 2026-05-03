Christiane Rösinger: "Es gibt im Leben Sachen, da muss man durch“

Christiane Rösinger hat ein Buch über das Älterwerden geschrieben. Dieser Satz ist wahrscheinlich schon das Langweiligste, das man über „The Joy of Ageing“ sagen kann. Denn sowohl Autorin als auch Buch sind voll Originalität, Lebensklugheit und mit sanfter Ironie gepaarter Liebenswürdigkeit. Nur manchmal blitzen kleine Spitzen auf. Einen Podcast über die Menopause werde sie nicht machen, sagt Christiane Rösinger im Interview und lacht. (Zum Thema Menopause kommen wir noch.) Entspannt und humorvoll, versöhnlich und großzügig, zugleich aber mit leiser Melancholie blickt die 64-jährige Autorin und Sängerin auf das Älterwerden und die Begleitumstände. Etwa den Zustand ihrer Heimatstadt. Christiane Rösinger ist Ur-Berlinerin, hat die Mauerzeiten und den Umbruch in den 1990ern miterlebt und mit ihren Bands Britta und Lassie Singers feministische Popgeschichte geschrieben. „Für Künstler und Leute wie mich hat Berlin früher sehr viel geboten“, sagt sie zum KURIER. Heute heißt es oft, Berlin sei arm, aber nicht mehr „sexy“, wie es einst Bürgermeister Klaus Wowereit ausdrückte. Rösinger will nicht beim „Abgesang“ auf Berlin mitmachen, schließlich würde sie nirgendwo anders wohnen wollen. Aber es werde an der falschen Stelle gespart, an Kultur und Club-Szene und somit daran, was Berlin ausmache, denn schön sei die Stadt ja noch nie gewesen. „Manchmal denke ich, ich bin einer der letzten Bohemiens.“ Ein kleines bisschen kulturpessimistisch ist Rösinger also doch geworden. Geld mit Schreiben oder Musik zu verdienen, sei schwer geworden. „Ich habe aufgehört, Platten zu machen, denn die Streamingdienste sind ein totaler Betrug an Musikern.“

Ehebrecherinnen-Vergleich Derzeit arbeitet sie an einem Theaterprojekt. Rösinger kommt aus einer Bauernfamilie, hat zunächst Buchhändlerin gelernt, danach Literaturwissenschaft studiert. Die Klassiker liebt sie immer noch. Ihr Held ist Heinrich Heine. Ihr Theaterprojekt beschäftigt sich mit „Ehebrecherinnen“ und einem Vergleich zwischen Gustave Flauberts „Madame Bovary“ und dem deutschen Pendant, Theodor Fontanes „Effi Briest“. Flaubert ist besser, eindeutig. Schon vor zehn Jahren sang Christiane Rösinger wunderschön grüblerisch von der „Joy Of Ageing“, der „Freude des Alterns“. Darin zitierte sie die britischen Pop-Melancholiker „The Smiths“, die 1987 im Song „Half a person“ die Worte „Sixteen, clumsy and shy“ sangen. Sechzehn, patschert und scheu. Rösinger paraphrasierte damals, sie sei mit „fifty“ immer noch „clumsy and shy“. Mehr als zehn Jahre später gilt das erst recht. Sehr viel hat sich nicht geändert in all den Jahrzehnten. Aber, das ist die Botschaft dieses Buches, das ist okay. „Ich glaube, man ist, wenn man älter ist, ein bisschen glücklicher.“ Jammern über das Alter ist Rösingers Sache nicht. „Die Jüngeren haben’s auch nicht leicht.“ Vor allem aber wollte sie gegen die „Verdüsterung des Alters“ anschreiben. „Es wird so getan, als ob man mit 75 grundsätzlich in Windeln liegt oder im Pflegeheim hockt. Das hat mich geärgert.“ Auch deshalb kommen in ihrem Buch Menschen wie Judy Dench oder Anthony Hopkins vor, die öffentlich schön älter werden. „Mir ging es darum, zu zeigen, dass man sich im Alter auch noch auf was freuen kann.“ Aber natürlich weiß sie: Altern in Hollywood ist etwas anderes. Und erschöpft sein ist auch okay.

Selbstoptimierungsscheiß Auch die Menopause kommt im Buch vor. Rösinger sieht es skeptisch, dass das Thema derzeit so viel mediale Präsenz erhält. „Was einen im Internet zu den Themen Wechseljahre und Selbstoptimierung alles anspringt, ist abenteuerlich! Als ob es nichts Wichtigeres gebe, als permanent begehrenswert auszusehen! Mich regt das richtig auf!“ Aber könne die Thematisierung von Wechselbeschwerden nicht auch ein Akt weiblicher Selbstermächtigung sein? Rösinger lacht: „Heutzutage wird schon der Kauf einer neuen Handtasche als Akt der Selbstermächtigung dargestellt. Aber falls es irgendwo noch Frauen gibt, die nicht selber merken, dass es, wenn sie sich nicht wohlfühlen, an der Menopause liegen kann und die durch einen Menopausen-Podcast aufgeklärt werden, so soll es mir recht sein. Ein Tabuthema ist das aber schon lang keines mehr. Höchstens Männern gegenüber, die die Augen verdrehen, wenn sie das Wort Menopause hören. Ich bin überzeugt, wenn man ständig davon redet, was alles passieren kann, dann stößt man die Leute erst drauf. Ich habe auch viele kleine Gebrechen und ich weiß aus Erfahrung, wenn ich ständig drüber nachdenke, wird es nicht besser. Ich halte vieles davon für eine riesige Marketing-Geschichte. Und wenn ich höre: ,niemand muss da durch’, dann denke ich: ,Oh doch’. Es gibt im Leben einfach Sachen, da muss man durch.“ „The Joy of Ageing“ ist ein Buch der Überlegungen, der Alltagsbeobachtungen und auch der Erfahrungen. Rösinger schreibt, sie sei schon als junge Frau „Oldschool-Feministin“ gewesen. Gleichzeitig hat sie sich vorgenommen, als ältere Frau nicht alles Neue zu verdammen. Auch ganz praktische Erfahrungsberichte sind dabei, etwa zum Thema Alkohol: „In meiner Jugend auf dem Land hatten alle dauernd Vollräusche. Und ich bin auch später oft heimgetorkelt. Das war schon krass. Wenn ich heute zwei Gläser trinke, bin ich tagelang verkatert. Das ist es mir nicht mehr wert.“

Mehr Selbstliebe Insbesondere im Rückblick auf ein gutes Stück gelebtes Leben, in dem man nicht immer allzu gnädig mit sich selbst war, appelliert Rösinger an die Selbstliebe. Die würde vor allem Frauen fehlen. Mit 16 fühlt man sich nicht wohl im Körper, mit 60 auch nicht. „Wenn ich mir Fotos von früher anschaue, dann denke ich, ich hab doch ganz gut ausgesehen. Aber ich weiß genau, wie unzufrieden ich mit mir war.“ Wir sollten nachsichtiger mit uns sein. Aber es gebe eben zu viele, die gut daran verdienen würden, dass Frauen sich nicht wohlfühlen in ihrem Körper. Rösinger schimpft über den „Selbstoptimierungsscheiß.“ „Bis ins hohe Alter denken wir, wir müssten was an uns verbessern. Davon müssen wir uns befreien. Wenn ältere Frauen Sorge haben, dass sich Männer nicht mehr für sie interessieren, dann sag ich: Ist doch prima! Dann können wir endlich mal wir selbst sein!“