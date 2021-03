Charlie Kaufmans Roman "Ameisig" spinnt

Vom Amerikaner Charlie Kaufman - Foto oben bei Preisverleihung - stammt das Drehbuch zu „Being John Malkovich“, und für seine Arbeit zu „Vergiss mein nicht“ (mit Jim Carrey und Kate Winslet) hat er den Oscar bekommen.

Auch ihn nervt das Geschäft. Deshalb schrieb er seinen ersten Roman. Er heißt „Ameisig“. 850 Seiten!

Es ist so verrückt, so außergewöhnlich verrückt, dass man aus Angst mit dem Buch nicht allein gelassen werden will. Zunächst.

Bald aber merkt man, dass es einem nicht nur nichts tut, sondern eine Zeitlang mit einfallsreichen Witzen amüsiert. Hier verstört jemand mit Leidenschaft.

Kaufman und „Ameisig“ verdienen Respekt bis zum letzten Wort. Applaus auch. Liebe wird es keine.

Verrät man das bisschen Handlung, hat man genau über jenen Teil gesprochen, der den Roman NICHT ausmacht. Unter den Rest muss man sich stellen wie unter kaltes Wasser. Sehr erfrischend; wenn man ein klein wenig masochistisch ist.

Der New Yorker B. Rosenberger Rosenberg ist über 50, glatzköpfig, Hakennase, höchst erfolglos als Filmkritiker, und er hat einen kleinen Penis. Betont er selbst immer. Und allen sagt er, dass er eine schwarze Freundin hat. Und dass er kein Jude ist. Und dass er sich lieber nur B. nennt, denn B ist xien.