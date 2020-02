Buchkritik: Umberto Eco und "Der ewige Faschismus"

Fünf Reden von Umberto Eco (Foto oben), gehalten in den 1990-er Jahren. Wenn man sie liest, merkt man nicht nur in Italien, dass er fehlt. (2016 ist Eco gestorben.) Weil seine Intelligenz „die Verschwörung der Hohlköpfe, die sich gern als Populisten bezeichnen lassen“ demontieren könnte – so drückt sich Roberto Saviano aus: Als sich der Journalist mit der Camorra anlegte, geriet er in Lebensgefahr. Umberto Eco war der Erste und zunächst Einzige, der mutig zu Savianos Schutz aufrief.