Buchkritik: Tom Barbash und "Mein Vater, John Lennon und das beste Jahr unseres Lebens"

John Lennon im langen Titel, das passt schon, denn er erzählt von Elvis Presley und isst dabei Hummer. Aber die Hauptrolle hat das Dakota – jenes Luxuswohnhaus in New York, ein quadratischer Donut mit Innenhof als Loch in der Mitte. Ein Hort der US-Kultur, denn hier wohnten Bernstein, Nurejew, Judy Garland, Sting und Lennon (vor dem Haustor wurde er 1980 erschossen).