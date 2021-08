Buchkritik: Goldie Goldbloom hat "Eine ganze Welt"

„Eine ganze Welt“ spielt unter chassidischen Juden in New York. Eine geschlossene Gesellschaft, in der z. B. Männer beim Duschen nicht singen dürfen. Surie hält ihre Schwangerschaft geheim. Und geht auf Abstand zur Gemeinde. Wie die Gemeinde einst zu ihrem Sohn Lipa eiskalt war: Lipa war schwul; er hat sich umgebracht.

Vieles wird angesprochen von der in Australien geborenen Autorin, Gutes und Schlechtes. Sie ist Chassidin (und in der Queer-Bewegung engagiert). Auch das Buch ist eine Welt und lässt sich in andere Welten verpflanzen, in denen Frauen vor großen Entscheidungen stehen.

Goldie

Goldbloom:

„Eine ganze Welt“

Übersetzt von

Anette Grube.

Hoffmann und Campe.

288 Seiten.

24,90 Euro

KURIER-Wertung: **** und ein halber Stern