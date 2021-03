Buchkritik: Dana Grigorcea und "Die nicht sterben"

Die Kunst ist Rettung, gibt die in Bukarest geborene (und in der Schweiz lebende) Dana Grigorcea zu verstehen, indem sie eine junge rumänische Malerin in den Mittelpunkt stellt: In Paris studierte sie, jetzt kehrt sie zurück in – Zitat – „eine öde Weite voller Dummheit und Herdentrieb.“

Rumänien, am Alten hängend, auf Neues wartend, ist ein Zwischenreich, das jeder betritt, der den Roman liest. Mit einer Gruft, in der ein frisch Ermordeter liegt, und Aberglaube (niemals als 13. einen Raum betreten!). Atmosphärisch großartig modrig, den angepriesenen Melanzanisalat will man sofort nachkochen.



Dana

Grigorcea:

„Die

nicht sterben“

Penguin Verlag.

272 Seiten.

22,70 Euro

KURIER-Wertung: **** und ein halber Stern