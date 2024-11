Der Booker-Prize-Gewinner: Was ist das Leben ohne die Erde?

Woher die Wut? Das außerirdische Leben, über das wir seit Jahrzehnten in Büchern und Filmen sehnsüchtige Vorhersagen machen, will und will keinen Kontakt mit uns aufnehmen. Wir sind, so müssen wir uns eingestehen, vollkommen allein in der Dunkelheit.

Es ist wahrscheinlich nicht für ihre Leistungen in Sachen Erbauungsliteratur, für die die englische Schriftstellerin Samantha Harvey nun mit dem Booker Prize ausgezeichnet worden ist. Ihr Roman „Umlaufbahnen“ verlangt seinen Protagonisten das Äußerste ab. Nämlich die Kraft, an das Leben zu glauben. Schwierig, insbesondere, wenn man von der Annahme, der eigene Planet stehe im Zentrum von allem, zum Bewusstsein gelangt, dass er doch nur einer von vielen ist.

„Umlaufbahnen“ erzählt von einer Forschungsreise. Sechs Astronautinnen und Astronauten, zwei Frauen und vier Männer aus unterschiedlichen Nationen, umkreisen in ihrer Forschungsstation neun Monate lang die Erde, um Antworten auf größere und noch größere Fragen zu bekommen. Erstere haben etwa mit wissenschaftlichen Experimenten zu tun, zweitere mit Überlegungen wie: Was ist das Leben ohne die Erde? Was ist die Erde ohne die Menschheit? Und was soll das eigentlich alles?