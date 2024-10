Die erste Journalistin Österreichs

In ihrer 500 Seiten starken Biografie zeichnet Wozonig den Weg von der aufmüpfigen 17-Jährigen zur renommierten, von der Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach bewunderten Dichterin, Rezensentin, Feuilletonistin und Übersetzerin nach. „Imposant, gescheit und hinreißend“ sei diese – „wenn sie sich herablässt, liebenswürdig zu sein,“ so Ebner-Eschenbach, die Paoli ewige Freundin blieb (und oft mit ihr Karten spielte).

Betty Paoli, geboren am 30. Dezember 1814 in Wien als Barbara Elisabeth Glück, war, so Wozonig, „eine Frau, die die Hierarchie im Geschlechterverhältnis als Ungerechtigkeit empfand und das zum Ausdruck brachte, eine, die gegen alle Konvention ‚ich‘ sagte“: „Ich weiß, was ich will! Und weil ich es weiß, drum bann’ ich’s zu mir in den magischen Kreis.“