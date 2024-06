Essen schlecht, Unterhose zu eng: Schwärmereien und Kleinode des Reisehasses

Urlaubslektüre, was für ein Wort. Fast so schlimm wie Strandlektüre. Kein Autor will zum Urlaubslektürenverfasser abgestempelt werden. Die meisten wollen doch mindestens Franz Kafkas Anforderungen an die Literatur entsprechen: „Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns!“