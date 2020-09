Bei Heinrich Steinfest kehrt Sputnik 2 mit Hündin Laika zurück

Ein Raum, in dem früher ein Zahnarzt gearbeitet hat. Der Zahnarztstuhl stand in der Mitte, und jetzt ist das Haus ein Hotel geworden und der Raum ein Hotelzimmer.

Sind Räume vergesslich oder kann sich der Raum an sein Vorleben erinnern?

Dünstet er noch immer Zahnschmerzen aus, Schreie, sodass Hotelgäste ruhelos im Bett liegen?

Es hat nur am Rande mit dem neuen Roman von Heinrich Steinfest zu tun.

Aber bei dem Wiener, der in Stuttgart lebt, hat vieles nur am Rande zu tun mit ... Wasweißich.

Das war jetzt unpräzise. Wasweißich = „eine ,in sich normale’ Geschichte, die sich nur in der Zusammenfassung so irre anhört. Aber es ist stets eine Reaktion auf das Leben und das Sterben und die Wirklichkeit und die natürliche Komik des Lebens“ (Steinfest zum KURIER).

Der Schriftsteller ist 59.

Noch erwachsener darf er nicht werden. „Der Chauffeur“ ist, im Vergleich zu „Die grüne Rollo“ und „Das Leben und Sterben der Flugzeuge“, gemäßigter ...

Dachte man. Kurz dachte man so, bevor der sowjetische Satellit Sputnik 2 in Deutschland auf die Erde kracht, 62 Jahre nach dem Start. Das war der erste „bemannte“ Raumflug – mit dem armen Hund: Laika starb rasch an Überhitzung und Stress.

Bei Steinfest lebt Laika (Bild oben). Was hat dieser Autor schon für Wunder vollbracht! (Man denke an den Vogel beim Inzersdorfer Friedhof, der Wassertropfen malte, immer nur Wassertropfen, aber sehr echt.)