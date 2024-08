Behzad Karim Khani: Wenn Angst zu Wut erhitzt wird

Wochenlang schon läuten die Nachbarskinder am späten Abend an der Tür von Rezas Eltern, halten eine Mark in der Hand und verlangen persisches Essen. Die Eltern sind stolze, gebildete Leute, vor dem Grauen des Iran-Irak Kriegs nach Deutschland geflüchtet und nun in einem trostlosen, sozial problematischen Plattenbau am Stadtrand von Bochum gelandet. Natürlich lehnen sie das Geld ab, trotzdem bereiten sie den Kindern jedes Mal ein einfaches, aber köstliches Abendmahl. Das gebietet schließlich die persische Gastfreundlichkeit.

Behzad Karim Khani erzählt in seinem neuen Buch „Als wir Schwäne waren“ autobiografisch über sein Fremdsein in der Bundesrepublik der Achtzigerjahre, über die Perspektivenlosigkeit und die vielen Hürden für Ausländer, vor allem aber darüber, wie schwer es ist, diesen Ort als Heimat zu empfinden.