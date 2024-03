Barbara Kingsolver: Das Leben? Von Anfang an ein harter Job

Die schwierige Geschichte dieses rotschopfigen Buben –„Copperhead“ ist eine Giftschlange mit kupferrotem Kopf, der verstorbene, ebenfalls rothaarige Vater nannte sich nach ihr – berührt und begeistert. Demon wächst in einem Trailerpark in den Appalachen auf, sein Dasein ist von Anfang an ein harter Job, die Mutter hat „viele falsche Entscheidungen“ im Leben getroffen, und er ist drauf und dran, es ihr nachzumachen. Dabei bemüht er sich so sehr, so zu sein wie andere Kinder – herzzerreißend etwa, wie er seine Mom fragt, wie man eigentlich Betten macht, so, „wie sie im Fernsehen aussehen“.

Manche Kritiker monierten Kingsolvers Sprache. Nun ja, dies ist nicht Dickens. Demon wächst, sagte Kingsolver in einem Interview, rund um Drogensüchtige und „stigmatisierte Landeier“ auf. Man liebt ihn umso mehr.