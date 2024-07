B. Traven, die geheimnisvolle Stimme der Entrechteten

Der amerikanische Matrose Gales hat keine Seemannskarte mehr, sie war sein einziges Identifikationsdokument. Die steckt nun unglücklicherweise in der Jacke auf dem Schiff Tuscaloosa, während er die Kneipen Antwerpens die ganze Nacht unsicher gemacht hat. Das Schiff hat früher als erwartet abgelegt und so beginnt für den nun mittel- und dokumentenlosen Seemann eine Odyssee durch halb Europa von Polizeistationen zu Behörden und wieder zurück.

Schließlich kann er doch in Barcelona auf einem völlig heruntergekommenen Seelenverkäufer, dem Dampfer Yorikke als staaten- und rechtloser Matrose anheuern. Die Bedingungen dort sind die Hölle, die Arbeit als Heizer und Kohlenschlepper erzählt B. Traven in seinem wohl berühmtesten Buch „Das Totenschiff“ so eindrücklich, als ob er alles selbst erlebt hätte.