Anne Weber: Vom Leben jenseits des Pariser Autobahnrings

Sie ist zu einer typischen Pariserin geworden: Anne Webers Erzählerin kam vor vielen Jahren aus Deutschland, lebt nun ein Bobo-Leben mit Mini-Appartement in der Stadt, Galerien-Besuchen und Cafés. Über den Péripherique, den Autobahnring, die unausgesprochene Stadtmauer, ist sie nie hinausgekommen. Nicolas Sarkozy sagte einmal, sobald man Franzose werde, habe man gallische Vorfahren. Er meinte: Die französische Geschichte wird die eigene. Gilt das auch für die Menschen jenseits des Autobahnrings? Wo sich in den riesigen Cités 3000, 4000 Wohnungen in zwölfstöckigen Betonkästen übereinanderstapeln?