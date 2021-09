In Lustenau trat ein Stiefvater ins Leben und gab Heinz Unterricht im Töten. Kaninchen wurden erschlagen, Katzenbabys an die Wand geworfen, Hühner torkelten – schon geköpft – durch den Hof. Heinz Fitz sagt, er hätte damals problemlos Menschen töten können.

Mutter war Epileptikerin und oft in der Psychiatrie. Heinz wagte sich, nachdem er in einer Stickerei und in der Altenpflege gearbeitet hatte, in eine Schauspielschule – wobei er bei der Aufnahmeprüfung eindrucksvoll einen epileptischen Anfall mit anschließendem Lachen der Mutter zum Besten gab ...

Reicht das, um zu wissen, dass man mehr wissen will?

Kann ja sein, dass für Hotschnig „Der Silberfuchs meiner Mutter“ nicht die schwierigste literarische Aufgabe war. Falls Heinz Fitz ein ähnlich guter Erzähler ist, wie es im Buch klingt.

Für Fitz war es jedenfalls heilsam, sich so weit zu öffnen. Sagt er selbst.

Für seine Rolle in „Otto Neururer – Hoffnungsvolle Finsternis“ wurde er vom Filmfestival in Southampton als bester Schauspieler ausgezeichnet.

Für die Rolle als ums Verstehen bemühter Sohn wird man freilich den Autor beklatschen.

Alois

Hotschnig: „Der Silberfuchs

meiner Mutter“

Kiepenheuer

& Witsch.

224 Seiten.

20,95 Euro

KURIER-Wertung: **** und ein halber Stern