Alles über Pedro Almodóvar

Dass diese grellen Erzählungen einer „kryptischen Autobiographie denkbar nahe kommen“, wie er angibt, muss kein Widerspruch sein. Das echte Leben ist so grell wie das nacherzählte. Die Storys zeigen „die enge Verbindung zwischen dem, was ich schreibe, was ich filme, was ich lebe.“ Klingt anstrengend, ist aber Hauptbestandteil der Magie, die sein kreatives Universum ausmacht. Almodóvar, einer der bedeutendsten Protagonisten des kulturellen Aufbruchs in Spanien nach Ende der Diktatur, kritisierte Missbrauch in der Kirche ebenso, wie er Hommagen an queere Lebenswelten schuf – ganz selbstverständlich, ohne je zum Eiferer zu werden.