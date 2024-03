All das Vergangene: Manès Sperbers Erinnerungen

Daseinskampf

„Wann singt ein Jude?“, fragte man daheim in Ost-Galizien. „Der Jude singt, wenn er Hunger hat.“ Also oft. Die Armut säte schon im Sechsjährigen ein Gefühl für Ungerechtigkeit. Zum Daseinskampf der Gemeinschaft gesellte sich individuelles Hässlichkeitsgefühl. Als er sechzig Jahre später durch den Pariser Jardin du Luxembourg schlendert, fragt Sperber sich, ob schon in diesem Minderwertigkeitsgefühl sein Interesse für Individualpsychologie wurzelte, bei deren Gründer Alfred Adler Sperber später studierte und mit der er noch später brach.