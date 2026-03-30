Rache im Regierungsviertel: Wenn der Kanzler im Hotel Adlon für immer abdankt

Politik ist ein hartes Pflaster. Bei Wolfgang Ainetter lernt man: Mitglied einer Ampelkoalition zu sein, kann sogar tödlich enden. Zumindest, wenn man eine Figur in seinem neuen Krimi „Einigkeit und Recht und Rache“ ist.

Der Tiroler nimmt die Leserschaft seines zweiten „Kanzleramtskrimis“ wieder mit ins Zentrum der politischen Macht. Als ehemaliger Pressesprecher im Berliner Verkehrsministerium weiß er genau, wovon er spricht.

Mörderisches Ende der Ampel-Koaliton

Das macht die Sache prickelnd wie Champagner. Und der tötet beim Bundespresseball im Hotel Adlon den wenig beliebten Bundeskanzler und seinen mindergeschätzten Finanzminister. Deutschland steht unter Schock. Ist es ein Terrorakt? Wenn ja, von wem?

André Heidergott, Wiener Ermittler im Dienste des Berliner Regierungsviertels, steht nun unter Druck: Er soll die Täter finden. Mit Chefin Emily Schippmann taucht er ein in ein Geflecht aus politischen Intrigen, radikalen Gruppen und ausgelebter Medienmacht.