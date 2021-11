Aber seine kurzen Hosen will Haruki Murakami nicht präsentieren

Schallplatten sammelt er. Vor allem Jazz, aber auch Rock, Klassik. Danach ist er süchtig. Die vielen T-Shirts, die er in Kartons aufbewahrt, haben sich irgendwie ergeben. Sind ja bequeme Kleidungsstücke. Wobei Haruki Murakami – zuletzt: „Die Ermordung des Commendatore“ – die meisten nie anzieht, denn der heute 72-Jährige, der in Japan wie ein Popstar verehrt wird, will nicht auffallen.