Actionszenen der Weltliteratur: Als Tucholsky zur Bank wollte

Gemeint sind hier unerhörte oder spektakuläre Begebenheiten im Leben ebendieser Schöpfer von Weltliteratur. Von aufsehenerregenden Unfällen (Antoine de Saint-Exupéry), Gefängnisaufenthalten (Theodor Fontane), Messerangriffen (Norman Mailer) bis hin zu kuriosen Hausbesuchen (Susan Sontag bei Thomas Mann). Ob all das auch so passiert ist, ist nicht immer klar, oft verschwimmen die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit, aber das ist ja nicht nur bei Schriftstellern so. Wer hatte denn tatsächlich die Kindheit, von der er als Erwachsener berichtet? Von Herta Müller wird hier jedenfalls erzählt, sie hätte als Kind ihr Akkordeon im Brunnen versenkt – das klingt so seltsam, dass es stimmen muss.

Der Band „111 Actionszenen der Weltliteratur“ basiert auf einer Reihe, die seit 2019 in der Welt am Sonntag erscheint. Mara Delius und Marc Reichwein haben die von verschiedenen Autoren beschriebenen Begebenheiten zusammengestellt.