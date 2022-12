Bryan Adams live: Zu wenig Feuer unterm Luftballon-Cabrio

Adams bemüht sich redlich, Varianten in das Programm zu bringen. Am besten gelingt ihm das mit zwei Rockabilly-Songs – gespielt mit einem Kontrabass – am Ende des ersten Drittels. Weniger gut, wenn er akustische Songs einschiebt, die er mit seiner Gitarre und dem Pianisten, oder solo mit der Mundharmonika spielt. Da seine Songs auch im harmonischen Aufbau alle ähnlich sind, macht das einen willkommenen, aber keinen großen Unterschied.

Was Bryan-Adams-Konzerte aber trotz all dem immer unterhaltsam gemacht hat, ist die Energie, die er auch nach so vielen Jahren immer noch in seine Hits legen konnte. Die ist zwar auch an diesem Abend immer wieder zu spüren, aber bei weitem nicht durchgehend. Höhepunkte waren „Summer Of ’69“ und in der Zugabe das von einem durch die Halle schwebenden Luftballon-Cabrio begleitete „Run To You“. Nach dem Ende mit „Straight From The Heart“ und „All For Love“ blieb das Gefühl, dass es schön war, manche der Songs wieder zu hören. Und das Wissen, dass Adams sie auch in dieser Halle schon mitreißender gespielt hat.