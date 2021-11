Bryan Adams im Spital: Zum zweiten Mal in einem Monat Corona-positiv

Rocksänger Bryan Adams ist Corona-positiv - und das zum zweiten Mal innerhalb eines Monats. Er sei soeben in Mailand angekommen und fahre jetzt ins Spital, schrieb er auf Instagram. "Danke für all die Unterstützung." Schon am 30. Oktober musste er ein Konzert absagen.

Adams ist voll geimpft und zeigt keine Symptome, sagt ein Sprecher laut Deadline.