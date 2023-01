Brüste, Großmütter und Politik: Kunsthalle Wien hält Kurs bis 2024

Auch 2024 noch WHW-Handschrift

Ćurlin betonte, dass das Kollektiv auch noch das Programm für 2024 prägen werde. Die Kunsthalle werde dabei ein Ort für eine "Pluralität der Stimmen" bleiben, ergänzte Nataša Ilić, die auch für das Programm 2023 eine Vielzahl von Kooperationen und Gast-Kuratorinnen präsentierte. Zentral werde dabei die Austellung „No Feeling is Final. The Skopje Solidarity Collection“ (ab 20.4.), in der die Sammlung des Museums für zeitgenössische Kunst (MoCA) in in Skopje/Nordmazedonien Ausgangs- und Kristallisationspunkt ist. Das Museum wurde nach der Verwüstung der Stadt durch ein Erdbeben 1963 neu gegründet und mit maßgeblichen Werken der damaligen Moderne ausgestattet - was "einer der ersten Berührungspunkte der modernen Kunst in der Zeit der Ost-West-Teilung" gewesen sei. Nun werden die Klassiker (von Calder, Christo, Sol Lewitt und anderen) von vier Künstler*innen und einem Künstlerinnenduo neu kontextualisiert. Die Fotografin Elfie Semotan wurde dazu mit einer Fotoarbeit beauftragt.