Brückner & Jaud: "Endlich richtig Gas geben"

Am Theater sei dies eine Selbstverständlichkeit:

"Den ,Brandner Kaspar', den ich am Münchner Volkstheater spiele, kann man nicht emotionslos spielen. Und den Mammon beim ,Jedermann' in Salzburg auch nicht".

Wie sind Sie ausgerechnet auf Bamberg als Hauptschauplatz des Films gekommen, Herr Jaud? - "Ich komme aus der Gegend, hab' dort studiert. Im Übrigen wünschte ich, Sie würden mehr Liebe in das Wort Bamberg legen. Es ist nämlich wirklich wunderschön dort. Buenos Aires ist für mich die größtmögliche Entfernung davon, wie man in Bamberg lebt. Mir gefällt es übrigens nicht dort."



Drehbuchschreiben und Buchschreiben sind für Jaud zwei paar Schuhe: "Das ist ein Riesenunterschied. Beim Drehbuch brauche ich auch andere Gewerke wie Regie, Schnitt, Ton, Licht, Bild und die Schauspieler. Wenn ich einen Roman schreibe, dann bin nur ich da. Mein Satz. Das ist dann allein meine Verantwortung, ob etwas komisch ist oder nicht."