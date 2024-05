Bronski & Grünberg: Endspiel mit aberwitzigem Terminatoren-Showdown

Der Blick aus dem kleinen Fenster ganz oben ist in der Höhle auf der Bühne des Bronski & Grünberg zwar nicht möglich, aber immer, wenn die Überlebenden der Hunger überfällt, erscheint in Lichtgeschwindigkeit ein berittener Bote: der Essenslieferant Heinz. Draußen sei alles verstrahlt, die beiden könnten sich glücklich schätzen, hier in Sicherheit zu sein. Die eine Figur sitzt zumeist starr vor dem flackernden, knisternden Feuer, und die andere bewegt sich nur purzelnd durch den Raum. Und doch: Es wird nicht „Endspiel“ mit dem gelähmtem Hamm und dem steifbeinigen Clov gegeben. Sondern „Terminator“.