Kay Voges lässt es zum Showdown krachen: „Tom Trinkler, du Ratte!“

„Du hast einfach nichts verstanden!“ Dann wird dem fiesen Kerl der Garaus gemacht: „Lass ihn leiden!“, befiehlt die Lady, und ihre Gefährtin betet mit Bedeutung das Programm („vom Feinsten“) herunter. Der Typ – „Ich hasse Theater!“ – windet sich am Boden. Dann stößt einer der beiden Männer im Gefolge der Schönen den Wurm an, um festzustellen: „Der Bastard atmet noch.“

„Liebes Arschloch“

Im großen Saal hätte die Auslastung 77 Prozent betragen, sagte der kaufmännische Direktor Cay Stefan Urbanek. Allerdings ist die Zahl mit großer Vorsicht zu genießen: Es wurden weit weniger Karten ausgegeben, als Plätze vorhanden sind.

In der kommenden Saison mit dem Motto „Showdown!“ – der Showdown sei der Höhepunkt der Erzählung – will Voges es „knallen lassen“ – und zwar „bis zur letzten Patrone“. Am 7. September bringt er „Bullet Time“ von Dramaturg Alexander Kerlin zur Uraufführung. Am 25. Oktober lädt er mit „Der Name“ von Jon Fosse nach. Dazwischen, am 14. September, ist noch die Erstaufführung „Liebes Arschloch“ von Virginie Despentes (Regie: Stephan Kimmig). Und als letzte Premiere im großen Saal zerpflückt Paul-Georg Dittrich den zweiten Akt der „Fledermaus“ von Johann Strauß unter dem Titel „Villa Orlofsky“.