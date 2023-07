Britney Spears knackt Marke von einer Milliarde Streams bei Spotify

Sie war vor allem Ende der 90er-Jahre und Anfang der 2000er mit ihren Alben "... Baby One More Time" und "Oops! ... I Did It Again" weltberühmt geworden. Vergangene Woche veröffentlichte Spears zusammen mit Rapper Will.i.am (48) den Song "Mind Your Business". Am 24. Oktober soll ihre Autobiografie "The Woman in Me" sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch erscheinen.

