Britney Spears veröffentlicht Autobiografie

Die mehrfach mit Platin-Schallplatten und Grammy Awards ausgezeichnete 41-Jährige gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte. Spears war Ende der 90er-Jahre als Teenager mit dem Hit "Baby One More Time" zum Superstar geworden und hatte mit Songs wie "Oops! ... I Did It Again" und "Toxic" weitere Welterfolge. 2008 wurde sie wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen und entmündigt. Erst Ende 2021 endete nach langem Rechtsstreit die höchst umstrittene Vormundschaft.