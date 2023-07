Spears nach Schlag ins Gesicht: "Reaktion war Aufschrei auf allen Ebenen"

Es werde keine Strafanzeige geben. Spears (41, "Baby One More Time") hatte sich zu einem Vorfall geĂ€ußert, bei dem ein Sicherheitsmann ihrer Schilderung nach der SĂ€ngerin einen Schlag ins Gesicht verpasst habe. Bei der Konfrontation in Las Vegas habe sie ihre Brille verloren und sei fast zu Boden gegangen, schrieb sie am Donnerstag auf Instagram.

Spears: Immer noch Fan von Wembanyama

In einem weiteren Post gab Spears an, seit Jahren in der Branche zu sein und mit "einigen der berĂŒhmtesten Menschen der Welt zusammen zusammengebarbeitet zu haben". Trotzdem habe "noch kein einziges Mal in meinem Leben ein Wachmann eine andere Person geschlagen". Ihre Reaktion sei "ein Aufschrei auf allen Ebenen" gewesen, so Spears weiter. Sie habe sich lange nicht "gleichberechtigt in diesem Land" gefĂŒhlt, schreibt sie. GlĂŒcklichweise hĂ€tten ihr Menschen um sie herum geholfen, als sie gemerkt haben, was passiert sei. "Die Leute konnten nur hören, dass ich "F**** euch alle" rief - was viel besser war, als ihn zurĂŒck zu schlagen, so Spears weiter: "Sie gaben mir das GefĂŒhl, wichtig zu sein." Sie sei immer noch ein großer Fan von Wembanyama. "Es ist nicht seine Schuld, dass seine SicherheitskrĂ€fte mich geschlagen haben", schließt die Musikerin ihren Post.