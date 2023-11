In der Literatur ist dies alles seit langem bekannt - durch die Hinwendung des akademischen Felds zu Geschlechteridentitäten abseits der Binarität von Mann und Frau gilt Elagabal als Musterbeispiel für eine historische Figur, die sich abseits der Normen bewegte. Er wäre nicht die einzige gewesen.

➤ Mehr lesen: Ludwig Viktor: Auch der Bruder des Kaisers liebte Frauenkleider

Allerdings lässt sich debattieren, inwieweit die Quellen - als zentrale gilt die "Römische Geschichte" des Autors Cassius Dio - auch mit der Motivation geschrieben waren, Elagabal rückwirkend zu diffamieren. Der Kurzzeit-Kaiser gilt in der Überlieferung als Inbegriff der Dekadenz, zahlreiche Legenden sollten sein "liederliches" Verhalten belegen. So besagt eine Geschichte, dass er bei einem Gastmahl so viele Rosen auf seine Gäste herabregnen habe lassen, dass diese daran erstickten. Der britische Maler Lawrence Alma-Tadema fasste dieses Ereignis 1888 in ein spektakuläres Bild.